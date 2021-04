Poederbrief in Wetstraat 16 bevatte bloem

De brief met wit poeder die donderdagvoormiddag werd afgeleverd aan de ambtswoning van premier Alexander De Croo bevatte geen gevaarlijke stoffen, maar bloem. Dat meldt het Brusselse parket vrijdagochtend.

De brief werd donderdagvoormiddag via de post afgeleverd aan de Wetstraat 16. De envelop bleek wit poeder te bevatten. De interne veiligheidsprocedure werd meteen daarna opgestart, de politie stelde een veiligheidszone in en de civiele bescherming kwam de brief ophalen.

Het verkeer in de Wetstraat is een tijdje onderbroken geweest tussen de Hertogstraat en de Koningsstraat. Een medewerker die met de brief in contact kwam, werd afgezonderd en onderzocht.