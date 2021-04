Abdeslam moet gewonde agent schadevergoeding betalen

Salah Abdeslam en Sofien Ayari zijn donderdag veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van in totaal bijna 700.000 euro aan een agent die gewond raakte bij de inval in de Driesstraat in Vorst in 2016. Dat schrijft La Libre Belgique vrijdag.

De twee werden in 2018 veroordeeld tot 20 jaar cel voor poging tot doodslag bij de inval van de politie op 15 maart 2016. Donderdag viel een vonnis in het burgerlijke luik van de procedure van een agent.

• Podcast | Politie-inspecteur Lerre, neergeschoten tijdens jacht op Salah Abdeslam

De agent van de speciale interventie-eenheid die zwaargewond raakte, krijgt van de twee samen bijna 700.000 euro, exclusief intresten. Omdat ze onvermogend zijn, zal de agent zich waarschijnlijk tot het Slachtofferfonds moeten wenden om een vergoeding te krijgen.

• Dossier | Vijf jaar 22/3

De agent raakte zwaargewond door een kogel die langs de helm binnendrong en het oor raakte. Hij heeft evenwichts- en zichtproblemen. Bij de inval wist Abdeslam te ontsnappen, maar enkele dagen nadien werd hij gevat in Sint-Jans-Molenbeek. Nog enkele dagen later vonden de aanslagen in Brussel plaats.