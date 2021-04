Hoe u de Oscarnominaties voor beste film kunt zien vanuit België

Zondag worden de Oscars eindelijk uitgereikt. Eindelijk, want dat was eigenlijk gepland voor januari. Het werd toen echter uitgesteld door - jawel, u raadt het - corona. Jammer genoeg houdt de pandemie ook nog steeds de bioscopen gesloten. Vanuit België kunnen al wel enkele Beste film-nominaties online gestreamd worden. We lijsten voor u op de welke, waar en hoe.

1. The trial of the Chicago 7

Deze film van de Amerikaan Aaron Sorkin vertelt het verhaal van acht activisten (inderdaad, acht en niet zeven) die verbonden zijn door hun afkeer van de oorlog in Vietnam. In 1968 stonden ze terecht voor samenzwering en het veroorzaken van rellen. De rechtszaak was een schertsvertoning met onder meer een rechter beval dat de beklaagden hun haar lieten knippen. Een recensie van de film leest u hier en het bekijken zelf kan via Netflix.

2. Minari

Een film over de American Dream in de vorm van een Koreaanse familie die naar een boerderij verhuist in Arkansas. Daar aangekomen mengen de Amerikaanse en Koreaanse cultuur zich met elkaar wat botsingen binnen het gezin veroorzaakt. Actrice Youn Yuh-jung heeft voor deze film ook een nominatie voor Beste vrouwelijke bijrol te pakken voor haar rol van de grootmoeder van het gezin. De film streamen in België zit er voorlopig nog niet in, maar wie niet kan wachten kan overwegen zich een VPN aan te schaffen om zo te snuisteren in de catalogus van de Amerikaanse Prime Video. Daar kan Minari gehuurd worden voor $ 19,99, of zo’n € 16,5.

3. Sound of metal

Het is dankzij deze nominatie dat ook een Belg kans maakt op de Oscar voor beste film. Achter Sound of metal zit immers producent Bert Hamelinck van het Belgische, internationale productiehuis Caviar. De film kreeg in totaal zes nominaties, waaronder ook voor hoofdrolspeler Riz Ahmed. Sound of metal, die bij ons vier sterren kreeg, volgt een drummer die zijn gehoor verliest en is – zonder VPN – te zien op Amazon Prime Video.

Interview | Bert Hamelinck: ‘Ik zou het dankwoord aan de regisseur laten’

4. Promising young woman

Een recensie over deze film van het Amerikaanse magazine Variety deed heel wat stof opwaaien. Die insinueerde namelijk dat hoofdrolspeelster Carrey Mulligan niet knap genoeg is voor de hoofdrol. Uiteindelijk zette Variety een verontschuldiging boven het artikel. Dat Promising young woman een slimme twist is op een vrouwelijke wraakfantasie, maakt de hele recensiesituatie behoorlijk ironisch. Deze film is nog niet beschikbaar op Belgische streamingdiensten maar, moest u besluiten een abonnement op een VPN te nemen, wel op de Amerikaanse Amazon Prime Video te huur.

5. Nomadland

Nomadland, volgens verschillende media de grote kanshebber, vertelt het verhaal van een vrouw die nadat ze haar werk verliest aan een rondreizend bestaan in de VS begint. De film van de Chinese Chloé Zhao is een mix van documentaire en fictie dat zich uitstrekt over zeven Amerikaanse staten. Hoofdrolspeelster Frances McDormand maakt ook kans op de Oscar voor beste actrice. In de VS is de film te zien op Hulu, maar bij ons in Europa zou de film 30 april op Disney+ uitgebracht moeten worden.

6. The Father

Een dementerende vader (Anthony Hopkins) in Londen weigert de verpleeghulp die zijn dochter (Olivia Colman) aanbiedt aan te nemen. De film, die gebaseerd is op het Franse toneelstuk Le père, haalde buiten die van beste film nog vijf andere nominaties binnen. Zo werden Hopkins en Colman beiden genomineerd voor hun acteerprestaties. In België is ook deze film nog niet te zien, maar in de Amerikaanse Amazon Prime Video is hij wel te huur.

7. Mank

Mank is bij ons te zien via Netflix en werd in de vier-sterrenrecensie van De Standaard omschreven als ‘een ode aan het oude Hollywood en een waarschuwing over de manipulatie van massamedia’. De film beschrijft hoe de cultklassieker Citizen Kane tot stand kwam. Het zet daarbij niet regisseur Orson Welles, maar wel de vergeten scenarist Herman Mankiewicz op een piëdestal.

8. Judas and the black messiah

Een film over de zwarte activistische organisatie Black Panther Party. De FBI vertrouwt de opmars van Fred Hampton (Daniel Kaluuya) binnen die partij niet en schakelt daarom straatboefje William O’Neal (Lakeith Stanfield) in. Het is niet moeilijk op te maken wie van de twee de zwarte messias is en wie Judas. Zowel Kaluuya als Stanfield maakt ook kans op de Oscar voor Beste mannelijke bijrol. Judas and the black messiah kan nog niet gestreamd worden in België maar een VPN en de Amerikaanse Amazon Prime Video kan ook hier soelaas bieden voor wie niet kan wachten.

De hele lijst met genomineerden voor de 93ste Oscars vindt u onder aan dit artikel.