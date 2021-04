Vakbonden gevangenissen schorten stakingsaanzegging op onder voorwaarden

De vakbonden in de gevangenissen schorten hun stakingsaanzegging op, maar koppelen er wel voorwaarden aan. Dat delen de vakbonden donderdagavond mee in gemeenschappelijk vakbondsfront. Vorige donderdag hadden de bonden de aanzegging ingediend om te eisen dat zowel cipiers als gedetineerden prioritair gevaccineerd zouden worden.

De stakingsaanzegging kwam er na verschillende covid-uitbraken in gevangenissen. De ministers van Gezondheid beslisten daarom maandag om gevangenispersoneel en de meest kwetsbare gedetineerden prioritair te vaccineren. Ze worden meegenomen in fase 1b, de vaccinatie van 65-plussers en risicopatiënten, die volop wordt uitgerold.

De bonden, Acod Overheidsdiensten, ACV en VSOA, schorten hun aanzegging dus op, maar wel onder voorwaarden. ‘Voorwaarden die het personeel moeten geruststellen dat de vinger aan de pols wordt gehouden de komende weken’, zeggen ze in een persbericht.

Zo willen de bonden een nieuw overlegmoment volgende week dinsdag of woensdag, in aanwezigheid van het diensthoofd van Empreva, de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid. Ze willen daar een precieze timing voor de eerste vaccinaties krijgen, met data per vaccinatielocatie, voor de eerste vaccinaties. Ook moet die timing uitgevoerd worden als gepland. Als de voorwaarden niet gerespecteerd worden, dan kunnen syndicale acties ‘niet uitgesloten worden’ vanaf 3 mei.

In het persbericht zeggen de bonden nochtans dat het sociaal overleg op 21 april, in aanwezigheid van het diensthoofd van Empreva, goed verlopen is. Ook verwijzen ze naar de ‘goede intenties’ van het kabinet van de minister van Justitie en van de gevangenisadministratie.

ACV-secretaris Frank Conings verduidelijkt dat het de bedoeling is ‘toch een stok achter de deur te houden’. Reden zijn de ervaringen uit het verleden, waarbij overleg vaak ‘moeilijk’ verliep en ‘protocollen niet altijd uitgevoerd’ werden zoals ze waren overeengekomen.