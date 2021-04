Italië vervolgt man die niet ging werken maar wel half miljoen euro aan salaris opstreek

Een Italiaanse man kwam vijftien jaar lang niet opdagen op zijn werk in het ziekenhuis in de stad Catanzaro. Hij streek in die periode wel ruim een half miljoen euro aan salaris op. Dat is niet zonder gevolg, want hij wordt vervolgd voor ambtsmisbruik en afpersing.

Uit Italiaans politieonderzoek – toepasselijk Part Time genoemd – blijkt dat de nu 67-jarige man sinds 2005 niet meer opdook op het werk, maar wel maandelijks zijn loon ontving van het Pugliese Ciaccio ziekenhuis. Het totaalbedrag kwam uit op 538.000 euro.

De verdachte zou de toenmalige directeur van het ziekenhuis bedreigd hebben en droeg haar op zijn afwezigheid te negeren. De vrouw ging uiteindelijk met pensioen en haar opvolger zou het nooit zijn opgevallen dat er een personeelslid ontbrak. Er worden ook zes managers onderzocht, die ervan verdacht worden een rol te hebben gespeeld in het toedekken van de afwezigheid.

De man wordt in Italiaanse media omschreven als ‘de koning van afwezigheid’. Vermoedelijk heeft de man het nationale record van ‘hoelang iemand afwezig kan blijven van zijn werk’ verbeterd. Afwezigheid is een groot probleem in de publieke sector in Italië. De overheid verstrengde in 2016 een wet om het misbruik beter te kunnen aanpakken, nadat een aantal zaken aan het licht waren gekomen. Er werden camera’s ingezet om het onderzoek te voeren. Zo werd een politieagent die in hetzelfde gebouw woonde waar hij werkte, betrapt toen hij in zijn ondergoed inklokte en nadien terug ging slapen.

In het stadhuis van Sanremo werden in 2015 35 werknemers betrapt die het systeem al twee jaar manipuleerden. Op camera was te zien hoe werknemers, of hun vrouwen, inklokten, en nadien ging shoppen of kanovaren.

Correctie 22 april 2021. In een eerdere versie stond er dat het om een maandbedrag van 538 euro ging, maar in realiteit gaat het over een totaalbedrag van 538.000 euro.