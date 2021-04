1 mei opnieuw Dag van de Tele-arbeid

Vooruit gaat helemaal online met zijn 1-meiviering. PVDA wil fysiek bijeenkomen, maar krijgt geen toelating.

Een digitale speech van voorzitter Conner Rousseau, een podcast en een filmpje. Voor het tweede jaar op rij zullen de Vlaamse socialisten de Dag van de Arbeid vieren alsof het de dag van het telewerk was. Fysieke bijeenkomsten zullen er niet bij zijn.

‘Dat lijkt me evident’, zegt Hannes Anaf, fractieleider in het Vlaams Parlement. ‘Het is niet opportuun om nu een klassieke stoet te organiseren, en al zeker niet nu we Frank Vandenbroucke als minister van Volksgezondheid hebben.’

Geen samenscholingen

De PVDA wil wél fysieke actiemomenten houden, en heeft daarvoor overal in het land aanvragen ingediend. De meeste zijn nog hangende, in de stad van Anaf, Turnhout, is de partij al wandelen gestuurd. ‘Met een kort mailtje vanuit de administratie moesten wij vernemen dat volgens Turnhouts burgemeester Paul van Miert (N-VA) samenscholingen onder geen beding toegelaten zijn op het openbaar domein’, zegt PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet.

De lokale afdeling had een toelating voor een actie met vijftig personen met mondmasker en anderhalve meter afstand aangevraagd. Maar de burgemeester maakte al duidelijk dat hij niet op zijn beslissing terugkomt. De PVDA dreigt met juridische stappen.