Kinderen verdelen Frère-imperium

De kinderen van wijlen Albert ­Frère verdelen zijn imperium netjes onder elkaar. Dat meldde De Tijd gisteren en werd bevestigd door een ‘transparantieverklaring’ die het beursgenoteerde GBL kort daarop publiceerde op zijn website.

De tak rond Gérald Frère krijgt met een belang van 75 procent de controle over de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM), zijn zus Ségolène krijgt met een driekwart belang de controle over het familiale belang in GBL. Concreet krijgt Ségolène een belang van 10,5 procent in GBL, Gérald verwerft 3,5 procent. Het aandeelhouderspact met de Canadese ­familie Desmarais blijft onveranderd. Andere activa – vastgoed, kunst en het prestigieuze wijn­domein Cheval Blanc – worden netjes in tweeën verdeeld, aldus De Tijd.

Maar van een scheiding is geen sprake, want de twee takken gaan een aandeelhouderspact voor 25 jaar aan. ‘Deze reorganisatie heeft tot doel elke familietak meer beslissingsbevoegdheid en financiële autonomie te geven, respectievelijk binnen GBL en binnen andere activa van de groep, en dit met behoud van een gemeenschappelijk familieaandeel­houderschap, waardoor de toekomst van de groep op lange ­termijn verzekerd is’, staat in de transparantieverklaring.