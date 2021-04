Toegelaten of niet: tachtigtal cultuurinstellingen in Wallonië en Brussel openen de deuren op 30 april

Tachtig cultuurinstellingen in Brussel en Wallonië zullen vanaf 30 april de deuren openen voor het publiek. Dat kondigden ze samen aan donderdag, een dag voor het Overlegcomité.

Een tachtigtal cultuurinstellingen willen niet wachten op het Overlegcomité en hebben de actie Still Standing for Culture georganiseerd. Vanaf 30 april zullen zij opnieuw evenementen organiseren voor het publiek. Het gaat onder meer over theaterzalen en cinema’s.

De organisatoren vinden dat de cultuurevenementen veilig kunnen hernemen. Tijdens de actie zullen de cultuurinstellingen zich houden aan de coronamaatregelen die al tussen juli en oktober 2020 zijn toegepast. Dat betekent onder andere een mondmasker dragen, medische alcoholgel gebruiken om de handen te ontsmetten en de afstand tussen bubbels bewaren.

‘Het gaat in een eerste fase over een voorzichtige, geleidelijke herneming’, verzekeren de initiatiefnemers.

‘De eerste stap is essentieel voor de cultuursector en zijn werknemers die al meer dan 400 dagen in onzekerheid leven. Een beperkt aantal organisaties zal vanaf 8 mei opnieuw voorstellingen kunnen aanbieden, maar er moet dringend werk gemaakt worden van een geleidelijke, georganiseerde heropening’, dringen zij aan. ‘Onze federaties kunnen de woede in de sector niet meer intomen. Men moet vaststellen dat de fase van klagen voorbij is.’

Vastberaden

Met de actie hopen de organisatoren ‘van de redenering af te kunnen stappen dat je activiteiten met meerwaarde, debat en sociaal belang zomaar kan opofferen’. Wat de beslissingen ook zullen zijn vrijdag, ze houden vast aan de programmering.

Maar als vrijdag blijkt dat de cultuur- en evenementensector nog langer gesloten moet blijven, kan de actie natuurlijk wel gevolgen hebben: organisatoren en deelnemers riskeren coronaboetes. Toch hopen de cultuurinstellingen dat de actie lokaal toegestaan zal worden.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) liet in de Kamer al verstaan dat het Overlegcomité morgen geen nieuwe versoepelingen zal aankondigen. Zowel Vlaanderen als de Franse Gemeenschap spoort de federale regering aan om sneller kleine evenementen toe te laten.

38 instellingen in Brussel