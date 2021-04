Amerika is voorgoed veranderd door de zaak-George Floyd

Er is een Amerika vóór en na de zaak-George Floyd: met buitensporig geweld tegen zwarte Amerikanen kom je als politieagent niet langer ongestraft weg. Maar zal de dood van Floyd ook echt leiden tot een rechtvaardiger systeem?

De dood van George Floyd door politiegeweld zette de wereld vorig jaar in rep en roer. Derek Chauvin, de politieman die minutenlang met zijn knie op de nek van Floyd bleef zitten, is volgens de jury over de hele lijn schuldig aan de dood van George Floyd. De veroordeling wordt gezien als een historisch moment in de aanpak van politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Maar zal het ook structureel iets veranderen?

