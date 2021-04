Pello Bilbao schrijft bergrit in de Tour of the Alps op zijn naam na straffe comeback in afdaling

Pello Bilbao heeft donderdag de koninginnenrit in de Tour of the Alps (2.Pro) op zijn naam geschreven. De Bask van Bahrain-Victorious haalde de twee koplopers in tijdens de afdaling na de slotklim en versloeg hen vervolgens in de sprint in Valle del Chiese/Pieve di Bono. Hij haalde het voor de Rus Alexander Vlasov (Astana-Premier Tech) en Simon Yates (BikeExchange), die zijn leidersplaats verstevigt.

In de vierde etappe kregen de renners de meeste cols en hoogtemeters te overbruggen in deze Tour of the Alps, bijna 4000 hoogtemeters in totaal en dat over 168,6 km. Net zoals woensdag toonde viervoudig Tourwinnaar Chris Froome zich in de beginfase en deze keer lukte het hem wel om mee te glippen in een ontsnapping.

Hij kreeg het gezelschap van Attila Valter (Groupama-FDJ), Márton Dina (EOLO-Kometa), Felix Grossschartner (BORA-hansgrohe), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo), Luis León Sánchez (Astana-Premier Tech), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën) en Nicolas Roche (Team DSM).

Grossschartner mocht zich onderweg even virtueel leider noemen, maar BikeExchange zou orde op zaken stellen voor leider Yates en de koplopers werden gegrepen voor de slotklim naar Boniprati, 10 km aan 6,8% gemiddeld.

Het was het team van Nairo Quintana dat als eerste een hoog tempo oplegde bergop, waarna het commando werd overgenomen door Ineos Grenadiers voor Pavel Sivakov, die tweede stond in het klassement. Zij moesten het pad effenen voor een aanval van Sivakov, maar het was niet de Rus die aan de boom schudde, maar wel Hugh Carthy op 11,4 km van de finish.

Afdaling

De kopman van Ineos plafonneerde en moest de andere favorieten laten rijden. Yates zou vervolgens versnellen, enkel Vlasov wist zijn wiel te houden. Carthy moest het duo laten rijden. Ook Quintana kwam er niet aan te pas, Pello Bilbao volgde op kleine afstand. Wel kwam Daniel Martin nog aansluiten, maar net voor de top moest hij alsnog het hoofd buigen.

Het leidersduo vatte met een kleine voorsprong de technische afdaling naar de finish aan. Martin begon als derde, maar zag meesterdaler Bilbao nog aansluiten. Die schuwde de risico’s niet.

Martin wilde wel volgen, maar zou, aan quasi 0 km per uur nog, ten val komen in een bocht. De Bask sloot daarna ook nog bij de koplopers aan. In de sprint om de zege pakte hij de zege na een slim manoeuvre. Vlasov werd tweede, Yates derde. De Brit bouwt zijn voorsprong verder uit en telt daags voor de slotrit 58 seconden voorsprong op Bilbao. Sivakov valt terug van plek twee naar vijf, op 2:37.