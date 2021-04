Ivan Leko begint Chinees voetbalseizoen met klinkende zege dankzij hattrick van sterspeler

Ivan Leko is uitstekend begonnen aan zijn nieuwe avontuur in China. De Kroaat won op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen in de Chinese Super League met zijn ploeg Shanghai Port, tot vorig jaar Shanghai SIPG, met 6-1 van Tianjin Jinmen Tiger. De Oostenrijker Marko Arnautovic was de uitblinker met een hattrick.

Verder scoorde ook de Braziliaan Ricardo Lopes (47. en 54.) twee keer, Wenjun Lu (30.) zorgde voor het enige doelpunt van Chinese makelij in de wedstrijd. Diep in blessuretijd zorgde de Fransman Jules Iloki (90.+4) voor de enige tegentreffer.

Ivan Leko verliet begin januari Antwerp voor een lucratief avontuur in China. Eerder was de Kroaat als hoofdcoach ook aan de slag bij OH Leuven, STVV, Club Brugge en Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten.

Leko en Shanghai Port werken hun eerste vijf competitiewedstrijden af in een bubbel in Suzhou, in het zuidoosten van China. Nadien is er een pauze van een maand, om in juni te hervatten voor een tweede fase. Zijn team veranderde in het tussenseizoen, net als vele clubs in China, van naam. De Chinese autoriteiten beslisten immers dat de clubs niet langer sponsornamen mochten dragen.

Dinsdag won Shandong Taishan, met Marouane Fellaini als invaller, al met 0-2 bij Chongqing Lifan. Mousa Dembélé kwam niet in actie bij Guangzhou City, dat 2-2 gelijkspeelde tegen Guangzhou FC.

Titelverdediger Jiangsu FC zal zichzelf niet opvolgen dit seizoen. De club moest vanwege financiële problemen zijn activiteiten staken in november 2020.