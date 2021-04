Zoektocht naar nieuw K3-lid dit najaar op VTM

Dit najaar zal de zoektocht naar een nieuw lid voor K3 te volgen zijn bij VTM. Die mogelijkheid werd al even onderzocht, maar is nu bevestigd door de zender. In K2 zoekt K3 wordt een opvolger (m/v/x) gezocht voor Klaasje Meijer.

Klaasje Meijer kondigde eerder dit jaar aan dat dit haar laatste jaar bij de meidengroep van Studio 100 zou zijn. Dus is de zoektocht naar een opvolger gestart. Meer dan 22.000 mannen, vrouwen en non-binaire personen hebben zich ingeschreven. Uiteindelijk blijven er nog 1.442 kandidaten in de running. Wie het wordt, zal in een televisieshow gegoten worden. De opnames van K2 zoekt K3 gaan deze zomer van start, wat in het najaar te zien zal zijn.

‘Met K3 zoekt K3 schreven we geschiedenis’, zegt Maarten Janssen, channel manager van VTM. ‘De grote finale brak records en staat met meer dan 1,8 miljoen kijkers nog steeds in de top 10 van best scorende VTM-programma’s ooit. Wij zijn erg enthousiast om Vlaanderen dit najaar mee te nemen in een grote, spannende show waarin iedereen die zoektocht vanop de eerste rij kan volgen.’

Nieuw concept

Hoe de zoektocht precies verloopt, wie de host wordt en wie er in de jury zetelt, wordt later bekendgemaakt. Zes jaar geleden ging VTM samen met de Nederlandse zenders SBS 6 op zoek naar een nieuwe K3, waarbij Hanne, Marthe en Klaasje gevonden werden. In 2009 werd Josje op een gelijkaardige manier gevonden in K2 zoekt K3.

‘De zoektocht naar een opvolger voor Klaasje zal er helemaal anders uitzien. De voorbije maanden is in alle stilte gewerkt aan een gloednieuw format, dat nog spannender en verrassender zal worden dan K3 zoekt K3’, zegt Davy Parmentier, creatief directeur van VTM. ‘Gezien het hoge aantal inschrijven, willen we zo veel mogelijk kandidaten de kans geven om auditie te doen. Bovendien hoeft de opvolger niet noodzakelijk een meisje te zijn. Daar is allemaal rekening mee gehouden in het nieuwe concept.’

VTM heeft in afwachting alvast het volledige seizoen K3 zoekt K3 op het online platform VTM Go geplaatst.