Zwangere vrouwen mogen prioritair coronavaccin krijgen

In tegenstelling tot eerdere aanbevelingen, stelt de Hoge Gezondheidsraad nu dat alle zwangere vrouwen prioritair gevaccineerd moeten worden. De Taskforce Vaccinatie volgt hun aanbeveling en zal zwangere vrouwen, net als risicopatiënten, voorrang geven voor hun covid-19-vaccin.

De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, maakte een nieuw advies op over de covid-vaccinatie van zwangere vrouwen. ‘Uit de recentste studies blijkt dat een besmetting met covid-19 ernstige gevolgen kan hebben voor zwangere vrouwen, zoals premature bevalling’, zegt Fabrice Peeters van de Hoge Gezondheidsraad. ‘Hoewel de vrouwen geen chronische ziekte hebben, zijn het risicopatiënten. En daarom moeten ze voorrang krijgen voor hun coronavaccin.’

Naar aanleiding van dat advies heeft de Taskforce Vaccinatie besloten om zwangere vrouwen voorrang te geven voor een covid-19-vaccin. ‘We zijn momenteel aan het kijken via welk systeem we de gegevens het best kunnen verzamelen om ze uit te nodigen’, klinkt het bij de Hoge Gezondheidsraad.

Daarnaast bevestigt de Hoge Gezondheidsraad dat de huidige covid-19 mRNA vaccins veilig genoeg zijn voor zwangere vrouwen en dat vrouwen die borstvoeding geven, ingeënt mogen worden.

Verschillende jonge vrouwen weigerden de voorbije weken het coronavaccin omdat het de vruchtbaarheid zou aantasten. In onderstaande video vertelt professor vaccinologie Isabel Leroux-Roels of dat terecht is.