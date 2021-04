Twintig buitenlandse studenten verpleegkunde besmet met Indiase variant

Twintig studenten uit India die in Aalst en Leuven een opleiding verpleegkunde volgen, zijn besmet met de Indiase variant van het coronavirus. ‘Een strikte quarantaine en opvolging zijn per direct van toepassing’, zegt Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Het gaat om 11 van de 21 studenten die in Aalst verblijven en 9 van de 22 in Leuven. Dat bevestigen burgemeester van Aalst Christoph D’Haese en burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani aan het persagentschap Belga.

De studenten kwamen op 12 april aan in ons land. Ze landden op de luchthaven van Charles de Gaulle in Parijs, en werden met een bus naar Aalst en Leuven gebracht. ‘Er zat waarschijnlijk een superverspreider op de bus, want vijf dagen later, op 17 april, werden de eerste studenten ziek’, zegt viroloog Marc Van Ranst aan de VRT. De studenten werden getest. Toen werd vastgesteld dat het om de nieuwe, Indiase variant van het coronavirus gaat.

De studenten zullen in ons land een opleiding verpleegkunde van een jaar volgen om aan de slag te gaan in de woonzorgcentra, legt D’Haese uit. De elf studenten in Aalst zitten sinds hun aankomst in quarantaine. ‘Ze hebben zich niet gemengd onder de bevolking. Uiteraard zal de politie deze quarantaine strikt controleren. De studenten mogen onder geen beding hun woning verlaten.’ De Aalsterse veiligheidscel volgt de situatie op de voet op.

Burgemeester Ridouani bevestigt dat er in Leuven 9 van de 22 studenten positief hebben getest op de Indiase variant. ‘Net als in Aalst zitten de studenten bij ons in quarantaine. De lokale politie controleert dat en ons crisisteam volgt ook hier de situatie streng op. We staan ook in contact met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.’

In India stromen de ziekenhuizen vol met coronapatiënten. Plaatselijke experten maken zich zorgen over een ‘Indiase variant’, die besmettelijker zou zijn en patiënten zwaarder ziek zou maken.