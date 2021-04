Een Zuid-Koreaanse kledingzaak heeft via sociale media beelden verspreid van een incident waarbij Xiang Xueqiu betrokken was, de vrouw van de Belgische ambassadeur Peter Lescouhier. Op de beelden die de rondgaan op sociale media is te zien hoe de vrouw een winkelbediende na een discussie een slag in het gezicht geeft. De politie in Seoel heeft een onderzoek geopend.