Kunstencentrum Vooruit blijft zoeken naar een nieuwe naam

De naamsverandering van het Gentse kunstencentrum Vooruit zorgde voor veel controverse. Pallas en Volxus vielen slecht bij veel Gentenaars. Ook UGent-rector Rik Van de Walle pleitte voor het behoud van de oude naam. ‘De plek blijft Vooruit en het kunstencentrum verandert van naam.’ Wat die nieuwe naam wordt, is nog niet duidelijk.

De fysieke locatie van de Gentse Vooruit blijft Vooruit heten, de zoektocht naar een nieuwe naam voor het kunstencentrum wordt voortgezet. Die nieuwe naam wordt dan toch niet Pallas of Volxus. Wat dan wel, is nog niet bekend. ‘Het protest tegen de nieuwe naam van de Vooruit, was overweldigend’, zegt Franky Devos tijdens de persconferentie over de naamsverandering. ‘Het heeft ons diep geraakt. We zijn ervan overtuigd dat we erin kunnen slagen om te wennen aan een nieuwe naam. We communiceren veel en hebben een jong publiek. We kunnen dus een nieuwe naam lanceren.’

Volgens het kunstencentrum is er maar een oplossing om de verwarring met de socialistische partij Vooruit te vermijden: ‘De plek blijft Vooruit en het kunstencentrum verandert van naam’, klonk het. ‘Met de Vooruit maken we onderscheid van de politieke partij. We zetten het traject naar een zoektocht voor een nieuwe naam voor onze werking voort. Er mag geen verwarring zijn. We zijn een politiek neutraal podium en dat moet zo blijven.’