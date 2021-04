Acteur Rik Andries (84), bekend van ‘Thuis’ en ‘De kat’, overleden

Rik Andries, onder meer bekend van zijn rol als dokter Walter in ‘Thuis’ en als actieheld in ‘De Kat’, is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt VRTNWS donderdag.

Andries speelde tientallen jaren lang in televisiereeksen op de toenmalige BRT. Zo speelde hij onder meer mee in ‘Midas’ en ‘Keromar’.

Rik Andries als ‘De kat’. Foto: VRT

Het bekendst was hij voor zijn hoofdrol in ‘De Kat’, waar hij een milieuactivist/actieheld speelde, en zijn rol van huisdokter Walter De Decker in ‘Thuis’. Hij speelde dokter De Decker vanaf het begin van ‘Thuis’ tot aflevering 214. Daarnaast was Andries ook jarenlang actief in het theater.

Rik Andries zou in juni 85 jaar worden. De omstandigheden van zijn overlijden zijn niet bekend.