Geen enkel teken van vermiste duikboot in Indonesië: ‘Ligt mogelijk op een fatale diepte’

De sinds woensdagochtend vermiste duikboot ligt mogelijk op een diepte tot 700 meter. Dat heeft de Indonesische marine verklaard. Het vaartuig is nog niet gezien of gehoord op sonar. en er is geen contact geweest met de 53-koppige bemanning. ‘Mogelijk was er een black-out en verloor ze de controle.’

Er is nog steeds geen spoor van de KRI Nanggala-402, de 44 jaar oude duikboot die bij een torpedo-oefening ten noorden van het eiland Bali van de radar verdween. Eerder waren er berichten dat er bewegingen waren gedetecteerd onder water, maar die werden door marine-woordvoerder Julius Widjojono ontkend.

De door dieselbrandstof aangedreven onderzeeër vaart onder water op elektrische batterijen en kan een diepte halen tot 250 à 500 meter. ‘Alles dieper kan gevaarlijk en zelfs fataal zijn’, aldus Widjojono.

‘Het is mogelijk dat er tijdens een statische duik een black-out heeft plaatsgevonden en daardoor de controle verloren werd’, verklaarde de Indonesische marine woensdag. ‘Noodprocedures kunnen dan niet uitgevoerd worden en het schip valt naar een diepte van 600 à 700 meter.’ Het water kan in het gebied tot 1.500 meter diep zijn.

Olievlek

Helikopters hebben woensdag een olievlek gezien op de plek in zee waar de duikboot onder water zou zijn gegaan. Daardoor heeft de marine het zoekgebied kunnen verkleinen. Mogelijk zou de olie erop wijzen dat het vaartuig beschadigd is en de brandstoftank beschadigd is geraakt door de waterdruk.

Twee marineschepen en ongeveer vierhonderd personeelsleden zijn uitgevaren om te zoeken. Een derde schip is onderweg vanuit de Indonesische hoofdstad Jakarta. De marine heeft ook een internationaal noodsignaal uitgezonden. Onder meer Australië, India en Singapore hebben volgens het Indonesische ministerie van defensie gezegd klaar te staan om te helpen.