Vlieghe over soepelere maatregelen voor gevaccineerden onder elkaar: ‘Mensen mogen niet zelf beslissen’

Mensen die volledig gevaccineerd zijn kunnen onder elkaar soepeler omgaan met mondmaskerplicht en afstandsregels. Dat staat in een nieuw advies van het ECDC, het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. ‘We moeten voorzichtig zijn en geen verwarring creëren’, waarschuwt infectiologe Erika Vlieghe in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Coronamaatregelen zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de nodige fysieke afstand kunnen worden ‘versoepeld’ indien mensen die volledig gevaccineerd zijn elkaar ontmoeten. Dat staat in een nieuwe richtlijn voor EU-lidstaten die het ECDC woensdag publiceerde. De lidstaten kunnen in bepaalde scenario’s overwegen om de coronamaatregelen te versoepelen indien twee volledig gevaccineerde individuen, huishoudens of sociale bubbels elkaar ontmoeten. Dat geldt ook voor ouderen.

Bij een ontmoeting tussen volledig gevaccineerde jongere mensen en mensen van middelbare leeftijd met personen die nog geen vaccins hebben gekregen, kunnen de maatregelen zoals het dragen van een mondmasker en anderhalve meter afstand ook worden versoepeld. Maar enkel op voorwaarde dat niemand risico loopt op het ontwikkelen van ernstige ziekte door het virus.

Het ECDC adviseert de maatregelen wel vol te houden bij ontmoetingen tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden indien daar oudere mensen bij zijn, of mensen met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden door corona of indien er een hoge circulatie is van virusvarianten waar vaccins mogelijk minder immuniteit voor opwekken. Ook in openbare ruimtes of bij grote bijeenkomsten, ongeacht of iemand is gevaccineerd, wordt geadviseerd mondmaskers te dragen en afstand te houden.

Vlieghe: ‘Komen zo snel mogelijk met Belgische aanbevelingen’

‘Zelf werken we binnen de Gems ook met met ethici en juristen om te kijken naar de toepassing in België’, bevestigde Erika Vliege van het expertenorgaan in ‘De Ochtend’ op Radio 1. ‘Het rapport is welgekomen, maar we moeten ook een aantal overwegingen maken. Dit is een voorlopig rapport, we moeten het met de nodige omzichtigheid bekijken. Het gaat ook echt over volledig gevaccineerde mensen, daar zijn we op dit moment niet, we moeten goede afspraken maken over de overgangsfase daarnaartoe.’

‘De vraag is wat we straks doen in specifieke situaties in de maatschappij, zoals de woonzorgcentra waar mensen apart leven en door hun eigen kwetsbaarheid extra zware maatregelen moesten ondergaan’, aldus Vlieghe. ‘Kan je bij die mensen al vroeger maatregelen laten vallen?’

‘We moeten nu ook heel voorzichtig zijn en geen verwarring creëren’, benadrukt de infectiologe. ‘Dit kan mensen moed geven om te zien wat het resultaat zal zijn als we met zijn allen gevaccineerd zijn. Maar het kan niet de bedoeling zijn om nu zelf op individuele basis te beslissen over situaties.’

‘Als je de regels laat varen rond mondmaskers of afstand, wat zijn dan de resterende risico’s? Die kunnen we nog niet volledig omschrijven nu’, waarschuwt Vlieghe. ‘Er zijn nog punten van onzekerheid zoals de opkomst van varianten en de zomer die eraan komt, en wat met het internationaal reizen? Aan de andere kant: alle maatregelen moeten in proportie zijn tot de risico’s.’

‘Het blijft een streefdoel om die 70 procent volledig gevaccineerd te halen, laat ons nu zoveel mogelijk mensen stimuleren’, besluit de infectiologe. ‘We zijn nu echt op kruissnelheid gekomen met de vaccinatie, maar niet te overhaast beslissen en niet op individuele basis beslissingen nemen. We komen zo snel mogelijk met aanbevelingen naar Belgische maatstaf wat we nu gaan doen en over twee of vier maanden.’