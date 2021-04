Marsrover Perseverance heeft zuurstof geproduceerd

Perseverance mag een nieuwe realisatie afvinken. De marsrover van NASA is erin geslaagd zuurstof te produceren. Perseverance zette een deeltje van de koolstofdioxiderijke atmosfeer van de Rode Planeet om in zuurstof, meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.

Het succesvolle experiment vond dinsdag plaats, op de 60ste Marsdag (‘sol’) van de missie. Een toestel met de afmetingen van een broodrooster realiseerde de proef. Het gaat om het zogenaamde ‘Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment’, kortweg MOXIE. ‘Dit is een cruciale eerste stap om koolstofdioxide om te zetten in zuurstof’, zegt Jim Reuter van NASA in een persbericht.

MOXIE. Foto: via REUTERS

Op Mars bestaat het gas van de atmosfeer uit zo’n 96 procent koolstofdioxide. Slechts 0,13 procent is zuurstof, tegenover 21 procent in de atmosfeer van de aarde. MOXIE produceert volgens NASA zuurstof zoals een boom: het ademt CO 2 in en zuurstof uit. De zuurstof kan door toekomstige mensen op Mars gebruikt worden om te ademen en als brandstof om terug te kunnen reizen.

Sporen van leven zoeken

Marsjeep Perseverance moet op Mars onder meer sporen van vroeger microbieel leven zoeken en ook het klimaat en de geologie van de planeet onderzoeken. De ontwikkeling en de bouw van de planetaire bolide duurde acht jaar en kostte ongeveer 2,2 miljard euro.

Perseverance arriveerde op 18 februari op Mars, na een vlucht van 203 dagen en 472 miljoen kilometer door de ruimte. Het voertuig landde in de Jezerokrater, een uitgedroogd meer. Daar zal de komende twee jaar op zoek worden gegaan naar sporen van vroeger microbiologisch leven.