E40 richting Gent volledig dicht tussen Groot-Bijgaarden en Ternat

De snelweg E40 wordt woensdag- en donderdagnacht volledig afgesloten tussen het knooppunt van Groot-Bijgaarden en de oprit van Ternat in de rijrichting Gent.

Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst op dat moment drie nieuwe portieken met rijstrooksignalisatie boven de snelweg. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om tijdens de werken om te rijden via Antwerpen. Ook richting Brussel zal er hinder zijn.

De werken op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Ternat beginnen woensdagavond om 21 uur. De aannemer werkt door tot 5 uur ‘s ochtends, zodat tegen de ochtendspits van donderdag 22 april de weg opnieuw vrij is voor het verkeer. Diezelfde dag gaat ‘s avonds de snelweg weer dicht tot de ochtend erop. Normaal gezien zal de hele ingreep beëindigd zijn op de ochtend van 23 april.

Ook richting Brussel zal er hinder zijn, vooral tijdens de nacht van woensdag op donderdag. De aannemer moet zowel in de middenberm als in de zijberm werken om de liggers van de portieken veilig op hun plaats te krijgen.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer dat van het oosten van het land naar het westen trekt om via Antwerpen te rijden. Dat kan via de route E19, Antwerpse ring en E17, ofwel via de A12, N16 en E17. Voor het lokale verkeer is er ook een omleiding, die loopt via de Brusselse ring, de afrit van Dilbeek (nr. 13) en de Ninoofsesteenweg (N8). De opritten van Ternat en Affligem van de E40 blijven open.

Een aannemer plaatste in het najaar van 2020 in opdracht van Wegen en Verkeer al zes portieken over de E40. De portieken overspannen de hele breedte van de rijweg (ook de weghelft in de rijrichting van Brussel), maar er zal alleen maar rijstrooksignalisatie opgehangen worden boven de weghelft in de rijrichting van Gent en Oostende. Na de drie portieken die eind april worden opgehangen, zijn er dus in totaal negen nieuwe op de E40. Daarmee is het deel tussen Groot-Bijgaarden en Ternat voltooid. De rijstrooksignalisatie treedt in de loop van mei in werking.

De komende jaren doet Wegen en Verkeer nog enkele aanpassingen aan de E40. Zo wordt de brug over de snelweg aan de Jozef Mertensstraat vervangen. Pas nadien kan de spitsstrook tussen Groot-Bijgaarden en Ternat benut worden. Een timing voor de vervanging van de brug is nog niet bekend. Op termijn komt er op de E40 ook rijstrooksignalisatie tussen Ternat en Affligem.