Mrs World geeft vrijwillig kroon af na heisa met Mrs Sri Lanka

De huidige Mrs World, Caroline Jurie, heeft vrijwillig haar kroontje afgegeven na een incident op de verkiezing van Mrs Sri Lanka. Ze griste toen tijdens de televisieceremonie het kroontje van het hoofd van de pas verkozen Mrs. Sri Lanka, omdat die niet getrouwd zou zijn.

Jurie werd zelf verkozen tot Mrs. Sri Lanka in 2019, maar was van mening dat haar pas verkozen opvolgster Pushpika De Silva niet in aanmerking kwam voor het kroontje, omdat ze gescheiden zou zijn.

Daarop besloot ze tijdens de liveceremonie de kroon van De Silva af te nemen en op het hoofd van de nummer twee te zetten. De onttroonde Mrs. Sri Lanka droop af, met verwondingen aan het hoofd, zei ze achteraf. Jurie werd achteraf gearresteerd en moest een tijdje de cel in. De vrouw is intussen weer op vrije voeten, maar moet later deze maand voor een rechtbank verschijnen. Ze wordt beschuldigd van intimidatie en van het toebrengen van verwondingen. De Mrs World heeft nu beslist vrijwillig haar kroon af te staan en de nummer twee, de Ierse Kate Schneider, wordt nu de nieuwe Mrs World 2020.

Voor getrouwde vrouwen

Mrs. World is sinds 1984 een missverkiezing voor getrouwde vrouwen, het is dus niet te verwarren met de oudere Miss World-verkiezing, die al sinds 1951 jaarlijks plaatsvindt. In tegenstelling tot ‘Miss’-verkiezingen, moeten de deelneemster van ‘Mrs’-verkiezingen gehuwd zijn. En dat zou Mrs. Sri Lanka dit jaar dus niet zijn, volgens haar voorgangster.

Volgens De Silva kwam ze wel degelijk in aanmerking voor de verkiezing, omdat ze weliswaar gescheiden van haar man leeft, maar nog altijd met hem getrouwd is. De Silva kreeg haar kroon inmiddels terug en droeg die meteen op aan andere alleenstaande vrouwen zoals zij: ‘We zijn met veel alleenstaande moeders die afzien en hun kinderen alleen moeten grootbrengen.’