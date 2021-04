Jarige Queen: ‘Reacties op dood Philip hebben me diep geraakt’

De Britse koningin Elizabeth liet op haar 95e verjaardag voor het eerst van zich horen sinds de dood van haar man. Ze zegt diep geraakt te zijn door het eerbetoon dat mensen wereldwijd brachten aan prins Philip. Het was de eerste keer in 73 jaar dat de koningin haar verjaardag moest vieren zonder haar man.

‘Mijn familie beleeft een periode van grote triestheid, maar het is een troost te zien dat mensen in het Verenigd Koninkrijk, de Commonwealth en in de hele wereld een eerbetoon brengen aan hem’, liet de koningin weten. Elizabeth wordt vandaag 95 jaar, en is de oudste monarch in de wereld. Ze trouwde met prins Philip in 1947, hij stierf op 9 april op 99-jarige leeftijd.

De echte verjaardag van de Queen is traditioneel gezien nooit een groot feest. Nu de familie twee weken in rouw is, worden er ook geen kanonschoten afgevuurd aan de Tower of Londen of in Hyde park in Londen. ‘Ik heb veel verjaardagswensen ontvangen vandaag, en dat stel ik zeer op prijs’, stond te lezen in haar statement. De Britse premier Boris Johnson tweette: ‘Ik ben trots om te dienen als haar premier.’

Koningin Elizabeth werd geboren op 21 april 1926 in Bruton Street in Londen. Ze werd koningin in 1952 op 25-jarige leeftijd, en stootte in 2015 haar voorouder Queen Victoria van de troon als langst regerende monarch. Ze is ook koningin in 15 voormalige Britse kolonies zoals Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

‘Ik wil jullie bedanken voor alle steun en goedheid die jullie getoond hebben in de afgelopen dagen. Het heeft mij en mijn familie diep geraakt, en het herinnert ons eraan dat Philip een grote impact had op ontelbare mensen tijdens zijn leven’, stond nog te lezen.

De verjaardag van de Queen wordt traditioneel wel groot gevierd op de Trooping the colour, dat plaatsvindt op de tweede zaterdag van juni. In 2020 werd dat afgelast, omwille van de coronamaatregelen. Het evenement zal ook dit jaar niet plaatsvinden in traditionele vorm in het centrum van Londen.

In 2019 werd Trooping the colour wel nog gevierd: