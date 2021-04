Marc Reynebeau over de knoeiboel van Voo?uit en Vooruit

Kunstencentrum Voo?uit en de partij Vooruit zitten opnieuw samen over de naamswijziging van beide partijen. Maar hoe zijn ze zo lijnrecht tegenover elkaar komen staan?

Een kunstencentrum dat zich al te makkelijk plooit naar de wil van een politieke partij én een socialistische partij die geld van de belastingbetaler laat rollen om zichzelf in de markt te zetten ten koste van een cultuurhuis: de kritiek op de naamsverandering van Vooruit is snoeihard. Waar is het precies fout gelopen voor het Gentse kunstencentrum en de socialisten?

