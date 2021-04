Nederlandse minister: ‘Belgen zijn niet welkom op onze terrassen’

De terrassen mogen vanaf woensdag 28 april opnieuw open in Nederland, maar Belgen zijn niet welkom tenzij ze voordien minstens vijf dagen in quarantaine gaan. Hierover was begin deze week verwarring ontstaan, maar de Nederlandse minister van Volksgezondheid bevestigt: ‘Ook al is het maar voor een halfuurtje, Belgen moeten bij aankomst in quarantaine.’

In Nederland gaan de terrassen volgende week al open van 12 uur tot 18 uur. Je mag maximaal met twee personen aan een tafel zitten, tenzij het om een bubbel gaat. Per horecazaak mogen maximaal 50 personen een plekje zoeken. Die moeten zich registreren en een tafeltje reserveren. Maar we meldden het gisteren al: een pintje drinken bij onze noorderburen zit er voor ons nog niet in.

Belgen die minder dan 48 uur in het buitenland verblijven, moeten bij een terugkeer in ons land geen Passenger Locator Form invullen. En dus moeten ze bij aankomst in België niet in quarantaine. ‘Maar zo simpel is het niet’, gaf Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum, gisteren al aan. ‘De niet-essentiële reizen zijn effectief opnieuw toegestaan, maar de mensen vergeten soms dat er in het buitenland ook nog maatregelen gelden’, aldus Stevens.

Bij aankomst in Nederland moeten Belgen, ongeacht of ze met het vliegtuig, de boot, de trein, de fiets of de auto het land binnenkomen, namelijk meteen tien dagen in quarantaine. Die kan dan ingekort worden na een coronatest op dag vijf. Als die test negatief is, dan kan de quarantaine van tien dagen al na vijf dagen eindigen. Even op en af om een pintje te gaan drinken op een terras kan dus niet.

Verkeerde informatie

‘Ook al is het slechts voor halfuurtje of om de boodschappen te doen of in Sluis iets te gaan drinken: je moet als Belg bij aankomst in quarantaine’, bevestigt Axel Dees, de woordvoerder van de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA).

Dees benadrukt dat alleen grenswerkers, mensen die over de grens studeren of wie op familiebezoek gaat, niet in quarantaine moet: ‘Het gaat dan over essentiële zaken. Voor alle andere dingen moet je dus in quarantaine. Of je nu met de fiets, de auto of eender welk ander vervoersmiddel het land binnenkomt.’