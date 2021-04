Een Nederlandse persfotograaf is maandagavond aangevallen in het Nederlandse Lunteren toen hij foto’s wilde maken van een autobrand. Een van de belagers wordt verdacht van poging tot doodslag.

Nadat de persfotograaf was uitgestapt, werd hij belaagd door zeker vier personen. ‘Ze riepen doodsbedreigingen, naar mij en andere persfotografen, waarop ik terugging naar mijn auto en 112 belde’, vertelt hij aan het NRC.

De man zat samen met zijn vriendin weer in de wagen toen een shovel op hen kwam afgereden. De machine duwde de auto in de sloot. Uit de beelden blijkt dat de inzittenden erg in paniek zijn. De auto lag ondersteboven in de sloot en de inzittenden zaten knel. Het tweetal moest door de brandweer worden bevrijd. De persfotograaf en zijn vriendin werden na het incident naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft intussen drie verdachten opgepakt. De bestuurder van de shovel, een 34-jarige man uit Lunteren, wordt verdacht van poging tot doodslag. De twee andere verdachten, een 55-jarige man en een 21-jarige man, worden verdacht van bedreiging en openlijke geweldpleging.

Volgens de politie werden die avond meerdere persfotografen, die in Lunteren een brandende auto wilden vastleggen, bedreigd en geslagen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Journalisten past het geweld in een bredere trend waarbij journalisten als doelwit worden gezien.