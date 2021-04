Sihame El Kaouakibi is volgens Vande Lanotte met onvolledige informatie onterecht aan de publieke schandpaal genageld. Hij spreekt van een ‘opzettelijke beschadigingsactie’. Dat stelt hij in zijn tegenrapport, dat dient als antwoord op de audit van bewindvoerder Annemie Moens.

Volgens Vande Lanotte heeft voorlopig bewindvoerder Annemie Moens in haar verslag niet letterlijk gezegd dat 450.000 euro aan subsidies zijn afgewend en in de broekzak van El Kaouakibi zijn verdwenen. Alleen wordt dat volgens hem nu wel publiekelijk zo voorgesteld.

Tijdens zijn persconferentie besprak hij de negen punten die de bewindvoerder in haar rapport had aangehaald. Vande Lanotte haalde daarbij een aantal concrete betwiste geldstromen aan. Zo stelt de bewindvoerder dat er geen enkel bewijs is voor ondersteuning van A Woman’s View, een vehikel van El Kaouakibi, aan de renovatie het Urban House voor een bedrag van 102.850 euro. Maar volgens Vande Lanotte staat in het verslag van de Raad van Bestuur dat dit wel degelijk is gebeurd. Ook de begeleidende ingenieur en haar accountant bevestigen dat. De conclusie is dat AWV zelfs niet alle kosten heeft doorgerekend aan LGU.

450.000 euro

Volgens Vande Lanotte is tachtig procent van de betwiste 450.000 euro gebaseerd op speculaties. ‘350.000 van de 450.000 euro aan betwist budget is terug te traceren, voor 20 procent van het bedrag kan ik niet concluderen vanwaar het komt’, zei Vande Lanotte. ‘Voor die 93.000 euro is een uitgebreid forensisch onderzoek nodig.’

Zo is er bijvoorbeeld de aankoop van whiteboards, voor een bedrag van 7.154 euro. Die whiteboards staan op een andere locatie staan dan bij Let’s Go Urban, maar er zou geen enkele aanwijzing zijn dat het om bewuste fraude gaat en dat de aankoop niet bedoeld was om op termijn wel voor LGU te dienen.

Volgens Vande Lanotte trekt de bewindvoerder ook verkeerde conclusies uit onderschepte e-mails. Zo concludeert Moens onder meer dat de bewuste keuken nooit bedoeld was voor het nieuwe Urban House, terwijl dat volgens Vande Lanotte niet aan te tonen valt. Volgens Vande Lanotte beweert El Kaouakibi dat er ook heel wat mails en documenten bewust verdwenen en gemanipuleerd zijn om haar te beschadigen.

2,5 miljoen euro aan vastgoed

‘Mevrouw El Kaouakibi heeft de afgelopen zes jaar voor 2,5 miljoen euro aan vastgoed gekocht, met een leningslast van 82 procent’, legde Vande Lanotte uit. ‘De grootste eigen inbreng is gebeurd eind 2015, begin 2016, en dat geld kwam van het stopzetten van een andere vennootschap van El Kaouakibi.’ Wat belangrijk is volgens Vande Lanotte, is dat die eigen inbreng kwam voor er opdrachten waren van de vzw aan de commerciële vennootschappen. ‘Meer dan 80 procent van het aangekochte vastgoed is dus geleend, en het grootste deel van de eigen inbreng is traceerbaar en komt van voor de subsidies’, concludeerde hij.

‘Eerlijk proces onmogelijk’

‘Helaas is een eerlijk proces niet meer mogelijk’, zei hij over de zaak van El Kaouakibi. ‘Er is een verdachte gecreëerd, terecht of onterecht, en die is publiek terechtgesteld en onthoofd’, zei Vande Lanotte over de zaak. ‘De rechter mag nu nog uitzoeken of dit terecht was, dat is niet hoe het moet gaan in de rechtszaal.’ Volgens Vande Lanotte is de schade voor El Kaouakibi niet meer te herstellen.

Verdachte geldstromen

El Kaouakibi ligt onder vuur vanwege mogelijk gesjoemel met subsidies. Begin februari werd daarom bij haar Antwerpse vzw Let’s Go Urban een voorlopig bewindvoerder aangesteld. Het gaat om de Antwerpse advocate Annemie Moens. Zij meldde al snel verdachte geldstromen naar privébedrijven van El Kaouakibi. De politica gaf aan dat daarvoor ‘een volstrekt aanvaardbare verklaring’ bestaat, die Vande Lanotte in een tegenrapport uitlegde.

Het Vlaams Parlement buigt zich op maandag 26 april over de situatie rond parlementslid El Kaouakibi. Dat heeft parlementsvoorzitter Liesbeth Homans woensdag laten verstaan bij de start van de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement.

Strikt genomen is Vande Lanotte niet de raadsman van El Kaouakibi. Maar hij toonde zich bereid om de I-Force-analyse van de financiën van Let’s Go Urban van repliek te dienen. Tijdens een eerdere persconferentie maakte hij het ­onderzoeksbureau al met de grond gelijk, schoffeerde hij de raad van bestuur die maandenlang vruchteloos bij El Kaouakibi om meer transparantie vroeg en concludeerde hij dat er, op slordigheden na, niets fout gelopen was.