Organisatoren La Boum plannen nieuw evenement, autoriteiten slagen er niet in contact met hen op te nemen

De autoriteiten slagen er niet in om contact op te nemen met het collectief dat op 1 mei opnieuw een feest wil organiseren in Ter Kamerenbos. ‘We hebben contact gezocht, maar dat is nog niet gelukt omdat de organisatoren zich niet kenbaar hebben gemaakt’, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Op het fake festival ‘La Boum’ in het Ter Kamerenbos op 1 april daagde een tweeduizendtal mensen op. Die hielden zich niet aan de coronamaatregelen en het kwam tot een confrontatie tussen politie en feestvierders waarbij 26 agenten en acht burgers gewond raakten. Het collectief L’Abîme heeft nu opgeroepen om opnieuw een feest op poten te zetten in het Ter Kamerenbos, en wel op zaterdag 1 mei.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden kreeg daarover in de Kamercommissie verschillende vragen van Julie Chanson (Ecolo-Groen), Sophie Rohonyi (Défi) en Sigrid Goethals (N-VA). De minister schreef begin april al een brief naar de jeugd met de oproep om nog even vol te houden. De autoriteiten slagen er echter niet in contact op te nemen met het collectief L’Abîme, zei minister Verlinden woensdag.

‘We hebben onder meer door de open brief contact proberen te zoeken met de organisatoren van het evenement, maar dat is nog niet gelukt omdat de organisatoren zich niet kenbaar hebben gemaakt’, zei minister Verlinden. ‘Ze hebben wel opnieuw op anonieme wijze gereageerd op de open brief die ik gestuurd heb, maar het is dus onmogelijk met hen in overleg te gaan omdat zij zich niet in persoon kenbaar hebben gemaakt.’

Open brief

Het collectief schreef een open brief naar de minister waarin het dreigende taal niet schuwde. ‘Zonder antwoord of als uw antwoord niet tegemoet zou komen aan het legitieme ongeduld van de jeugd, is de kans groot dat een nieuwe burgerbeweging zou ontstaan om ons recht om samen te komen en feest te vieren op te eisen’, klonk het. ‘Wij zouden ons dan gelegitimeerd zien om te doen wat we aan de lijdende jeugd beloofd hebben, door in alle steden illegale feesten te organiseren en deze burgerbeweging te verspreiden.’

Minister Verlinden zei woensdag ook dat de verschillende overheidsdiensten in elk geval in overleg zijn om in een gemeenschappelijke aanpak te voorzien, zowel op bestuurlijk als op gerechtelijk vlak, in het geval van een nieuw evenement op 1 mei.

‘De politie zet in op communicatie via de media om deelname aan het evenement zoveel mogelijk te ontraden. Een preventieve bezetting van het terrein met teams en communicatiemiddelen moet het bestaande dispositief aanvullen’, aldus Verlinden.

‘In elk geval zal ook een interventiereserve klaar staan om in te grijpen voor het geval dit uit de hand zou lopen. Het is natuurlijk wel zo dat het Ter Kamerenbos moeilijk kan worden afgesloten voor voetgangers en fietsers, indien nodig kan wel het autoverkeer omgeleid worden.’