Alaphilippe wint Waalse Pijl voor derde keer

Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) heeft voor de derde keer in drie deelnames de Waalse Pijl gewonnen. De Fransman toonde zich de snelste in de sprint op de Muur van Hoei en remonteerde Primoz Roglic. Alejandro Valverde (Movistar) werd derde.

De laatste man die er in de Waalse Pijl in slaagde om een sprint met een grotere groep te ontlopen, was Igor Astarloa, intussen al veertien jaar geleden. Toch kozen ook woensdag al vroeg in de koers acht renners het hazenpad. Julian Mertens (Sport Vlaanderen-Baloise), Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal), Sander Armée (Qhubeka-Assos), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Diego Rosa (Arkéa-Samsic), Alex Howes (EF), Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert) en Simone Velasco (Gazprom) waren hun namen.

In het peloton waren Jumbo-Visma, Deceuninck - Quick Step, Movistar en Ineos Grenadiers de ploegen die de boel onder controle probeerden te houden. De koplopers kregen van de ploegen van de favorieten dan ook nooit meer dan vijf minuten voorsprong.

Bij de tweede passage op de Muur van Hoei, op zo’n 32 kilometer van de streep, moesten een paar jongens in de kopgroep passen. Julian Mertens, Simone Velasco en Diego Rosa moesten Alex Howes, Sander Armée, Louis Vervaeke, Sylvain Moniquet en Maurits Lammertink laten gaan.

In het peloton gaf Simon Geschke er een stevige ruk aan. Onder anderen Mauri Vansevenant, Jan Tratnik en Patrick Konrad glipten mee in zijn zog. Ook Tim Wellens waagde een poging. Ze werden evenwel allemaal snel gegrepen.

Op 25 kilometer van de streep opnieuw opschudding: een valpartij in het peloton, met daarbij Tom Pidock, een van de topfavorieten. Het was Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart die de jonge Brit terugbracht in het peloton. Voorin moest intussen ook Alex Howes lossen, waardoor het een Belgisch-Nederlands onderonsje werd bestaande uit Armée, Moniquet, Vervaeke en Lammertink.

Lammertink plooit laat

Op de Côte du Chemin des Gueuses, de laatste helling voor de Muur van Hoei, probeerde Tim Wellens het opnieuw. Landgenoot Ilan Van Wilder en Omar Fraile probeerden met hem mee te glippen. En ook Richard Carapaz reageerde. Niemand geraakte weg. Intussen bleef Lammertink voorin helemaal alleen over.

Het werd een verhaal van één tegen allen. De voorsprong van de Nederlander schommelde voortdurend tussen de tien en de twintig seconden. Pas vlak voor de Muur van Hoei werd hij gegrepen. Primoz Roglic leek in de sprint op weg naar de zege, maar werd pas op het einde geremonteerd door Julian Alaphilippe.