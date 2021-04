Genks ziekenhuis moet hartoperaties uitstellen omdat er geen capaciteit is op intensieve

Omdat de bedden op intensieve zorg worden ingenomen door covid-patiënten moet het ZOL in Genk meer dan de helft van de wekelijkse hartoperaties annuleren. Voor sommige patiënten is dat uitstel levensbedreigend.

De coronacijfers lijken de jongste dagen opnieuw voorzichtig de goeie richting uit te gaan, maar de druk op de ziekenhuizen, en zeker op de afdelingen intensieve zorgen, blijft enorm. En dat heeft verregaande gevolgen voor alle patiënten. Zo moet voor de derde keer sinds het uitbreken van de coronapandemie de afdeling cardiochirurgie van het ZOL in Genk het merendeel van de operaties uitstellen, omdat er niet voldoende bedden beschikbaar zijn op intensieve zorg. Er kan nog maar één hartoperatie per dag doorgaan, normaal zijn dat er dertien per week.

‘Op dit moment kunnen we maar vijf patiënten per week opereren, dus eentje per dag, omdat al onze patiënten obligaat na de operatie op intensieve moeten komen, en intensieve ligt vol’, zegt chirurg Christiaan van Kerrebroeck aan TV Limburg. Hij wijst erop dat ingrepen aan de hartklep of overbruggingen semi-dringende operaties zijn. ‘Hartoperaties kan je niet zomaar zes maanden, een jaar gaan uitstellen.’

Eerder hadden minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) al gewaarschuwd voor de grote druk in de ziekenhuizen door de toevloed van covid-patiënten, en de beperke capaciteit om andere patiënten te kunnen helpen. Dat werd pijnlijk duidelijk na de woningbrand in Anderlecht: de slachtoffers moesten overgebracht worden naar ziekenhuizen in onder meer Brugge en Bonheiden.

Minister Vandenbroucke wees er gisteren in de Kamercommissie op dat in slechts de helft van de ziekenhuizen nog een bed vrij is op de IC-afdelingen. ‘Ik denk dat het publiek soms onderschat onder welke hoogspanning onze ziekenhuizen moeten werken’, aldus de minister.