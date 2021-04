De kernreactor Tihange 2 is woensdagnamiddag onverwacht stilgelegd. Dat bevestigt een woordvoerster van Engie, de uitbater van de reactor.

Tihange 2 is goed voor 1.008 MW. Het is nog niet meteen duidelijk wat de oorzaak is van de stopzetting van de reactor.

Bij een inspectie in 2012 werden in de kernreactorwanden van Tihange 2 scheurtjes aangetroffen. De kernreactor werd daarop stilgelegd, maar heropend in 2015.

Dadelijk meer.