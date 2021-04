100.000 werkuren aan technische studies en 250.000 uur aan industrieel werk dat 300 mensen uitvoerden, zoveel investeert de Franse marine in het bouwen van een bijzondere ‘nieuwe’ kernonderzeeër. Door ingenieus knip- en plakwerk werden twee beschadigde of verouderde duikboten doormidden gezaagd en aan elkaar gelast. Bekijk in bovenstaande video hoe dat eruitziet.