Anna van der Breggen wint Waalse Pijl, voor de zevende keer op rij

De Nederlandse Anna van der Breggen (SD Worx) heeft woensdag voor de zevende keer op rij de Waalse Pijl voor vrouwen gewonnen, een eendagskoers voor de WorldTour. Na een wedstrijd van 130 kilometer hield ze bovenop de Muur van Hoei de Poolse Kasia Niewiadoma (Canyon Sram) en de Italiaanse Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo) af.

Wint de afscheidnemende wereldkampioene Anna van der Breggen haar zevende Waalse Pijl op rij of niet: het was de hamvraag voor de 24e editie. Haar ploegmaats van SD Worx namen in het laatste wedstrijduur de wedstrijd in handen in de achtervolging op vluchters Lucinda Brand, Elise Chabbey en Anna Henderson. De drie werden twintig kilometer voor de aankomst gegrepen op de Côte d’Ereffe. Het sein voor een nieuwe aanval, van Amerikaans kampioene Ruth Winder.

Europees kampioene Annemiek van Vleuten deed het achtervolgend pelotonnetje ontploffen op de laatste klim voor de Muur van Hoei, de Chemin des Gueuses. Vijfvoudig winnares Marianne Vos was één van de slachtoffers, maar Winder weerstond aanvankelijk de druk. De winnares van de Brabantse Pijl begon met een kleine voorsprong aan de beklimming van de Muur. In de achtervolging offerde Demi Vollering, het nummer 3 van vorig jaar, haar eigen kansen helemaal op in dienst van ploeggenote Van der Breggen.

Op de razendsteile slothelling ging Van der Breggen al vroeg naar de leiding van de elitegroep, op en over Winder. Op de steilste stroken kwam Kasia Niewiadoma als enige langszij, maar de Poolse had geen antwoord toen de wereldkampioene in de laatste hectometers haar ultieme versnelling inzette. Van der Breggen haalde het op de streep met duidelijke voorsprong voor Niewiadoma, Longo Borghini, Van Vleuten en Mavi Garcia.

‘Dit was misschien wel de lastigste van allemaal’, gaf de winnares na afloop toe. ‘Het viel nooit stil in de koers en we reden steeds achter de feiten aan. Gelukkig kon ik alsnog winnen’, aldus Van der Breggen. ‘Of ze de Muur nu naar mij moeten vernoemen? Neen, dat hoeft voor totaal niet. Hiervoor had Marianne Vos het record, nu win ik zeven keer, misschien komt er nog iemand na mij die nog meer wint. Laat het maar de Muur van Hoei blijven.’

Er finishten geen Belgische vrouwen in de top tien. Lotte Kopecky en Jolien D’hoore kwamen zoals gepland niet aan het vertrek.