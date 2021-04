Agenten die reageerden op een poging tot neersteken, schoten Makiyah Bryant (15) neer. Kort nadat Bryant naar een ziekenhuis werd overgebracht, overleed ze. De exacte omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar inwoners van Ohio komen op straat om te betogen tegen politiegeweld.

De politie in Columbus in de Amerikaanse staat Ohio heeft dinsdagmiddag een 15-jarig meisje, Makiyah Bryant, neergeschoten. Dat gebeurde enkele ogenblikken voordat Derek Chauvin schuldig werd bevonden aan de moord op George Floyd.

De agenten arriveerden omdat iemand het noodnummer 911 belde met de melding dat een vrouw hen probeerde neer te steken. Toen de politie ter plekke aankwam, troffen ze verschillende mensen in de voortuin van een huis aan. Een van die mensen, Makiyah Bryant, leek met een mes te zwaaien. Uit de videobeelden blijkt dat ze een vrouw probeerde aan te vallen.

De agenten reageerden op die poging tot neersteken door haar Bryant rond 16u45 neer te schieten. Het meisje werd naar een ziekenhuis gebracht, waar ze overleed.

Pleeggezin

Tijdens de persconferentie na de schietpartij in Columbus, gaf de politie camerabeelden vrij van de agent in kwestie. De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend, maar volgens haar tante Hazel Bryant woonde Makiyah Bryant bij een pleeggezin en zou ze op dat moment ruzie gekregen hebben met een van de bewoners.

Op de beelden is te zien dat de agent, wiens naam nog niet is vrijgegeven, vier keer vuurde op het meisje kort nadat hij toekwam. Bryant zakte op de grond waarna ze in het ziekenhuis overleed.