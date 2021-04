‘Als terrassen vroeg moeten sluiten, is heropening vergiftigd geschenk’

Als de terrassen vroeger dan 23 uur moeten sluiten, is de heropening op 8 mei een vergiftigd geschenk. Dat zegt Mathias De Caluwe, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. Hij pleit voor realistische en economisch haalbare voorwaarden.

Als de coronacijfers toelaten dat de terrassen op 8 mei opnieuw kunnen openen, zal dat onder strikte voorwaarden gebeuren. Er liggen verschillende voorstellen op tafel over bijvoorbeeld het sluitingsuur en hoeveel mensen aan een tafel mogen zitten, schrijven verschillende kranten. Het is het Overlegcomité dat de knopen zal moeten doorhakken.

Zo is er sprake van drie mogelijke sluitingsuren: 20 uur, 21.30 uur en 23 uur. Die twee vroege sluitingsuren zijn voor Horeca Vlaanderen geen optie. ‘We moeten de epidemiologische situatie kunnen verzoenen met de realiteit op het terrein’, zegt De Caluwe. ‘Als de terrassen om 20 uur sluiten, zullen bijvoorbeeld mensen in Antwerpen op de trappen van het Museum voor Schone Kunsten of aan de kaaien gaan zitten. Mensen zullen blijven samenkomen, maar bij ons kan dat in een veilige omgeving.’

Een sluiting om 23 uur is volgens De Caluwe ook logisch als je kijkt naar het samenscholingsverbod, dat vanaf 8 mei de avondklok zal vervangen. Daarbij mag je van middernacht tot 5 uur met maximaal drie personen of met de mensen uit het eigen huishouden buiten komen. ‘Als je tot 23 uur op een terras mag zitten, heb je nog een uur de tijd om voor het samenscholingsverbod thuis te geraken’, klinkt het.

Met twee aan tafel

Verder moet nog duidelijkheid komen over hoeveel mensen aan een tafel mogen zitten. De Caluwe pleit ervoor om dat aantal mee te laten evalueren met het aantal toegestane knuffelcontacten. Vanaf 8 mei zouden dat er twee zijn. Een gezin van vier met twee knuffelcontacten zou dan met zes aan tafel kunnen zitten. ‘De voorstellen die wij op tafel leggen, zijn geen rocket science. Ze zijn heel logisch en liggen in lijn met de vorige protocollen die gebruikt werden toen de horeca nog open was’, verklaart de afgevaardigd bestuurder nog.

‘We zijn sowieso al een koele minnaar van de heropening van enkel terrassen’, aldus De Caluwe, die erop wijst dat het voor veel zaken niet rendabel is. ‘Dit is slechts een tussenpiste. We moeten zo snel mogelijk ook de binnenruimtes weer kunnen openen.’

Horeca Vlaanderen vraagt dat na het Overlegcomité van vrijdag er duidelijkheid is over de protocollen zodat de horecazaken zich kunnen voorbereiden. Daarnaast wil de organisatie ook de zekerheid krijgen de steunmaatregelen integraal behouden blijven voor de sector, zoals ze altijd heeft gevraagd.

Ook FedCaf en Federatie Horeca Brussel, twee andere horecafederaties, eisen snel duidelijkheid over de voorwaarden voor de heropening en de financiële steun. ‘Wij doen een beroep op de Brusselse en federale regeringen om nieuwe financiële oplossingen te vinden en een strikt tijdschema vast te stellen, zodat de sector duidelijke vooruitzichten krijgt voor een volledige heropening’, klinkt het in een mededeling.