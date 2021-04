Tot vijf jaar cel voor trio dat gevangene wilde bevrijden met gekaapte helikopter

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Mike G. (24) uit Tongeren veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij vorig jaar zijn echtgenote uit de gevangenis had willen bevrijden met een gekaapte helikopter. Twee kompanen die hem daarbij geholpen hadden, kregen ieder dertig maanden cel.

Mike G. had samen met Dennis L. (23) uit Lanaken en Yenthe P. (19) uit Bilzen op 25 september 2020 een afspraak voor een helikoptervlucht boven Brussel om luchtfoto’s te maken. Toen het toestel boven het Brusselse Justitiepaleis vloog, kreeg de piloot, een vrouw van 36, drie airsoftwapens op haar hoofd gericht. Ze werd gedwongen om richting Berkendael te vliegen, de vrouwenafdeling van de gevangenis van Vorst. Daar zat de echtgenote van Mike G. opgesloten op verdenking van de moord op haar ex-partner.

Mike G. eiste dat de pilote op de binnenplaats landde, wat een quasi onmogelijke onderneming was. Toen hij merkte dat ze de luchtverkeersleiding probeerde te alarmeren, had hij tegen de stuurknuppel geduwd, waardoor de helikopter naar beneden dook en een rollende beweging maakte. De pilote had met Mike G. om de controle van de knuppel moeten vechten, terwijl ze nog altijd door de twee anderen onder schot werd gehouden. ‘De beklaagden hadden geen oog voor de mogelijk desastreuze gevolgen. Enkel door het koelbloedige optreden van de pilote kon een drama vermeden worden’, klonk het in het vonnis.

Dankzij haar jarenlange ervaring kon de pilote het toestel terug stabiel krijgen. Ze deed alsof ze op de binnenplaats wilde landen, door drie of vier keer zeer laag te vliegen. Ze vertelde de beklaagden dat het niet lukte en fingeerde ook een aanval van hyperventilatie. Zo kon ze hen doen afzien van hun plan. Ze vloog hen vervolgens naar het Waals-Brabantse Hélécine. Daar stapten de drie beklaagden uit het toestel en sloegen ze op de vlucht.

7.500 euro schadevergoeding

Mike G. werd een dag later gearresteerd in de buurt van Brussel. Niet veel later werden ook Dennis L. en Yenthe P. van hun vrijheid beroofd in Limburg. Mike G. ging meteen tot bekentenissen over: hij had de kaping gepland om zijn echtgenote Kristel A. uit de gevangenis te bevrijden. Hij had haar door de coronacrisis amper kunnen bezoeken. Nadat mails naar de gevangenisdirectie, een kort geding en een pleidooi in de media niets hadden opgeleverd, had hij besloten om haar te bevrijden.

Het fotomateriaal had hij gehuurd en de airsoftwapens had hij online gekocht. Hij beloofde Dennis L. en Yenthe P. bedragen van 25.000 tot 50.000 euro als ze hem wilden helpen met zijn plan. Volgens Mike G. waren ze van in het begin op de hoogte, maar zijn kompanen ontkenden dat. Beide beweerden dat ze echt dachten dat het om een fotoshoot ging, maar dat vond de rechtbank niet geloofwaardig.

De drie kapers werden veroordeeld voor diefstal, bendevorming, wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging tot ontvluchting. Mike G. kreeg vijf jaar cel, een jaar meer dan het openbaar ministerie geëist had. Zijn twee kompanen werden veroordeeld tot de gevorderde dertig maanden cel. Ze moeten de helikopterpilote 7.500 euro schadevergoeding betalen en 3.953 euro aan de helikopterfirma.