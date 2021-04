Nog nooit zoveel startende ondernemingen, ondanks corona

Het aantal starters steeg in het crisisjaar 2020 in België met 0,64 procent. Opvallend is dat die stijging volledig op rekening van Vlaanderen komt, aangezien het aantal starters in Wallonië en Brussel daalde. De grootste groei zat in e-commerce bedrijfjes.

‘Het ondernemerschap in Vlaanderen is een pak sterker geworden de afgelopen jaren’, luidt de analyse van Unizo topman Danny Van Assche die samen met Eric Van Den Broele van Graydon de startercijfers voor 2020 presenteerde. Vlaanderen telde in 2020 65.555 starters, een absoluut record. ‘We zijn nagegaan waarom mensen in 2020 een zaak gestart zijn. Vaak hadden ze voor de coronacrisis al plannen en hebben die toch doorgezet. Daarnaast zijn er ook ondernemers die net in de crisis een kans zagen, bijvoorbeeld omdat ze tijd hadden om hun ondernemersplan uit te werken’, voegt Van Assche toe. ‘Pijn leidt tot creativiteit’, voegde Van Den Broele hier aan toe.

De sectoren die het grootst aantal starters kenden waren ook degene die net profiteerden van de coronacrisis zoals de e-commerce of de verbouwingssector. ‘De lokale e-commerce heeft door de coronacrisis een enorme boost gekend’, vult Van Assche hier aan.

Regionale verschillen

De nettogroei van het aantal starters met 0,64 procent tot 106.788 in gans België verbergt wel grote regionale verschillen. In Vlaanderen was er een groei van het aantal starters met 1,1 procent. In Wallonië was er een daling met 5 procent en in Brussel met maar liefst 11,1 procent. Deze cijfers tonen opnieuw de noodzaak van een plan zoals Get Up Wallonia van de Waalse Regering om het ondernemerschap ten zuiden van de taalgrens te verhogen.

In Vlaanderen kende Limburg de grootste groei in het aantal starters. Antwerpen was de enige provincie in Vlaanderen die een daling kende, maar blijft met 18 procent van alle starters het hoogste aantal afleveren. In Wallonië zag alleen de provincie Luxemburg een stijging. Namen kreeg de grootste klappen. In verhouding tot de bevolking kent Vlaams-Brabant het hoogste aantal starters.

Laag aantal faillissementen

In totaal steeg het aantal ondernemingen in België met 2,6 procent tot 1,25 miljoen bedrijven. De groei van het aantal starters en het relatieve laag aantal faillissementen en stopzettingen verklaart de nettoaangroei.

Ook opvallend is dat volgens Graydon van alle ondernemingen die in 2016 zijn opgericht er ondanks de coronacrisis in 2016 90 procent na vijf jaar nog steeds in een goede gezondheid verkeren. ‘De laagste overlevingsgraad situeert zich wel bij de horeca’, merkt Van Den Broele op. Van Assche pleitte op de persconferentie er dan ook voor dat steunmaatregelen voor de zwaarst getroffen sectoren zoals de horeca en de evenementen ook na 30 juni, waarop ze in principe aflopen, verlengd worden. Ook overbruggingskredieten moeten verder verlengd worden.