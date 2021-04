68 miljoen euro consumptiecheques ongebruikt

Tot nu is amper een derde van de consumptie­cheques uitgegeven. Heel wat bedrijven hebben die cheques na de eerste lockdown aan hun werknemers uitgedeeld, als vorm van bedanking. Tegelijk wilde de regering de lokale handelaars en horeca een steuntje in de rug geven.

In totaal werd er 101,7 miljoen euro in de vorm van consumptie­cheques uitgedeeld, dat is gemiddeld 192 euro per werknemer. ­Ongeveer 68 miljoen euro aan consumptiecheques ligt nog ergens stof te vergaren, onder meer omdat heel wat handelaars sinds de tweede golf opnieuw gesloten of beperkt open zijn.

‘Veel consumenten willen hun cheques houden tot ze die kunnen uitgeven in hun favoriete restaurant of bij hun lokale handelaar. Dat is een goede zaak, want daarvoor zijn de cheques ook bedoeld’, klinkt het bij dienstenleverancier Sodexo, een van de uitgevers van de cheques.

Sodexo wijst erop dat de consumptiecheques ook gebruikt kunnen worden voor afhaalmaaltijden. De cheques worden betaald door de werkgever. Tot een bedrag van 300 euro per werknemer zijn ze vrijgesteld van belastingen en RSZ-bijdragen.

Op de cheques staat ook een vervaldatum: 7 juni. Maar de regering heeft al beslist de geldigheidsduur van de cheques te verlengen tot 31 december van dit jaar.