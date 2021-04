Bondgenoot en woordvoerster Navalny opgepakt

Naar aanleiding van grote protesten die over heel Rusland zijn gepland, werden de bondgenoot en woordvoerster van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny (44) opgepakt.

De Russische politie is woensdag binnengevallen in verschillende kantoren die worden gelieerd aan de opgesloten oppositieleider Aleksej Navalny. Volgens leden van zijn team zijn verscheidene van zijn medewerkers opgepakt. Woensdag zijn in steden zoals Moskou en Sint-Petersburg betogingen gepland om de Kremlincriticus te ondersteunen. Navalny is in hongerstaking en is er volgens zijn aanhangers erg aan toe.

Onder meer Lyubov Sobol, de dichtste medewerkster van Navalny, en zijn woordvoerster Kira Iarmych zijn opgepakt. Dat zeggen de advocaten Vladimir Voronine en Veronika Poliakova op Twitter. Volgens de gespecialiseerde ngo OVD-Info waren er dinsdag en woensdag huiszoekingen in zeker twintig Russische steden.

De manifestaties woensdag vinden plaats op dezelfde dag dat de Russische president Vladimir Poetin zijn jaarlijkse toespraak houdt voor het parlement, en op een moment dat de relaties met het Westen zich in troebel water bevinden. Bij de vorige grote protestbeweging ter ondersteuning van Navalny werden in januari meer dan 11.000 arrestaties verricht.

• ‘Stervende’ Navalny van cel naar ziekenhuis, zijn team roept op tot betogingen

De aanhangers van Navalny hebben woensdag over heel Rusland protesten georganiseerd om de verslechterende gezondheid van Navalny in de gevangenis aan te kaarten. Gisteren werd Navanly door de Russische gevangenisautoriteiten naar een ziekenhuis in een strafkolonie van Vladimir gebracht. De gezondheid van de Russische oppositieleider, die al drie weken in hongerstaking is, gaat snel achteruit.

Volgens zijn artsen balanceert hij op de rand van de dood en zou hij ‘elk ogenblik’ een hartstilstand krijgen.