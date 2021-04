In Gotem, een deelgemeente van het Limburgse Borgloon, heeft een perenboer vier ton rottende peren gedumpt. Het is al het derde jaar op rij dat er fruitafval gesluikstort wordt langs de oude spoorwegbedding in Gotem. Natuurpunt is misnoegd, want de stortplaats ligt dichtbij enkele dassenburchten.