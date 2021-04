Uitvinder van pdf-formaat Chuck Geschke overleden (81)

Als u vandaag een pdf-document op uw computer doorstuurt of afdrukt, denk dan aan Chuck Geschke. De man die in 1980 het pfd-formaat uitvond voor het doorsturen van documenten via internet, is overleden op 81-jarige leeftijd.

Chuck Geschke, een computerwetenschapper en ondernemer die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van digitale documenten maken, delen en afdrukken is vrijdag thuis in Los Altos, Californië overleden. Hij werd 81 jaar. Met zijn PostScript ontketende Geschke een revolutie in het thuisprinten.

Geschke was een van de oprichters van het Amerikaanse softewarebedrijf Adobe, die hij in 1982 oprichtte met zijn collega John Warnock. De twee hadden elkaar ontmoet op hun werk bij Xerox, een printbedrijf. Toen dat bedrijf niet geïnteresseerd was in hun ideeën om digitale documenten op eender welke printer te laten drukken, kozen ze om hun eigen bedrijf te starten.

Steve Jobs

Adobe trok al snel de aandacht in Silicon Valley. Steve Jobs stak miljoenen in het bedrijf. Hij had de eerste pc’s met een grafische interface op de markt gebracht, en met Adobe konden gebruikers hun werk afdrukken zoals ze het zagen op hun scherm.

De meest invloedrijke creatie van het bedrijf was PostScript, de voorloper van het pdf-document. Die uitvinding is vandaag de dag nog steeds een essentiële manier om documenten te verzenden of af te drukken.

Adobe is intussen uitgegroeid tot een miljardenconcern gespecialiseerd in technologie om grafiek, foto’s, video’s en multimedia digitaal te verspreiden. Denk aan Adobe Photoshop of Adobe Premiere.

Ontvoerd

De snelle groei van het bedrijf ging niet zonder tegenslagen. In 1992 ontvoerden twee mannen Geschke onder dreiging van een pistool op de parkeerplaats van het Adobe hoofdkwartier en hielden hem vier dagen geketend in een gehuurd huis in Californië. Zijn familie stemde in met een losgeld van 650.000 dollar, maar nadat zijn dochter, Kathy, het geld op een afgesproken plaats had achtergelaten, vingen FBI-agenten de kidnappers en bevrijdden Geschke.De twee gijzelnemers zitten nog altijd in de cel.

In 2009 kregen Geschke en Warnock de National Medal of Technology uit handen van Barack Obama.