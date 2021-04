Zon en stapelwolken op het menu

Na het optrekken van het ochtendgrijs, krijgen we woensdag opnieuw mooie zonnige perioden gevolgd door stapelwolken met enkele buien. De kans op buien is groter in de Ardennen, waar ook een donderslag mogelijk is. De maxima schommelen tussen 10 graden aan zee en 16 of 17 graden in de Kempen. De wind waait matig, aan zee zelfs vrij krachtig, uit het noorden tot noordoosten. Dat meldt het KMI.

Woensdagnacht wordt het opnieuw droog met brede opklaringen. In het tweede deel van de nacht bereiken lage wolkenvelden mogelijk opnieuw het noorden van het land. De temperaturen dalen naar waarden tussen -1 graad in de Ardennen (mogelijk nog wat lager in sommige valleien), +2 of +3 graden in het centrum en +5 graden aan zee.

Donderdag blijft het droog en is het vrij fris. In het noorden van het land hangt er soms meer bewolking. Elders is er meer zon en wordt het licht- tot halfbewolkt. We verliezen enkele graden met nog maxima tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 of 12 graden in het centrum..

Vrijdag blijft het droge en vrij frisse weer aanhouden. Het is vaak zonnig, maar de kans op wolkenvelden is opnieuw groter in het noorden van het land. Maxima tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 tot 13 graden in het centrum en zuiden van het land.

Ook op zaterdag blijft het droog en gedeeltelijk bewolkt. Het wordt iets minder fris. We halen maxima van 10 graden aan zee tot 14 graden in het zuiden van het land.

Zondag is het vrij zonnig met maxima tussen 11 graden in de Hoge Venen en aan zee tot 15 graden in het zuiden. Ook maandag blijft het waarschijnlijk droog en vrij zonnig, met maxima tussen 11 en 16 graden.