Aantal overlijdens en ziekenhuisopnames daalt maar aantal besmettingen stagneert

Zowel de cijfers van het aantal overlijdens als van het aantal ziekenhuisopnames blijven in dalende lijn. Bij het aantal nieuwe bestemmingen is er wel een stagnering van het zevendaagse gemiddelde, zo blijkt woensdagochtend uit de voorlopige cijfers van COVID-19-dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van 14 tot en met 20 april was er sprake van gemiddeld 237,7 ziekenhuisopnames per dag. Het gaat om en daling met 8 procent tegenover de week ervoor.

Sinds de start van de pandemie waren er al 68.108 opnames. Momenteel liggen 3.103 mensen in het ziekenhuis. Op intensieve zorg zijn er dat 925.

Bij het aantal overlijdens is de daling forser. In de week tot en met 17 april waren er dagelijks gemiddeld 36,9 sterfgevallen. Dat is 15,1 procent minder dan in de zeven dagen ervoor. Al 23.834 mensen lieten het leven aan het virus.

De teller van het aantal bevestigde besmettingen staat intussen op 955.056. In de zeven dagen van 11 tot en met 17 april is er sprake van gemiddeld 3.469 nieuwe besmettingen per dag, of een status quo ten opzichte van de voorgaande periode van zeven dagen. De positiviteitsratio bedraagt daarbij 9,8 procent.

Het reproductiegetal noteert volgens de laatste cijfers op 0,99. Omdat het cijfer kleiner dan 1 is, neemt de kracht van de epidemie af.

Intussen hebben 2.341.297 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met een vijfde of 20,4 procent van de totale bevolking. Zowat 718.187 landgenoten zijn volledig gevaccineerd, goed voor 6,2 procent van de totale bevolking.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.