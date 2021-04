Duitse traditieclub Schalke 04 degradeert uit Bundesliga

Na een periode van dertig jaar in de Bundesliga zakt Schalke 04 naar de Duitse tweede klasse. De Koningsblauwen verloren van Arminia Bielefeld.

Schalke, dat het dinsdagavond zonder Benito Raman deed, moest tegen Arminia Bielefeld minstens een punt pakken om de degradatie (voor even) te ontlopen. Schalke ging tegen de ploeg van Michel Vlap echter met 1-0 onderuit en zakt zo naar de tweede Bundesliga. Met nog vier speeldagen te gaan, bedraagt de achterstand op Mainz – de vijftiende in de stand – nu al vijftien punten. Schalke speelde de laatste dertig jaar onafgebroken in de Bundesliga.