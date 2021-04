Nu het Europees Genees­middelenagentschap (EMA) het licht op groen heeft gezet, lijkt niets de uitrol van het Janssen-vaccin in België in de weg te staan. Johnson&Johnson hervat alvast de leveringen aan Europa.

Nog vóór de uitrol van het Janssen-coronavaccin in ons land was begonnen, drukte moederbedrijf Johnson&Johnson vorige week de pauzeknop in. In de VS, waar het vaccin al aan ruim zeven miljoen mensen is ...