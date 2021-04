Nederland heropent terrassen op 28 april

Nederland versoepelt de maatregelen tegen het coronavirus, hoewel de druk op de ziekenhuizen hoog blijft en er op intensieve zorg 823 patiënten liggen – volgens de NOS vergelijkbaar met een jaar geleden. ‘Besturen is het nemen van acceptabele risico’s’, zei minister-president Mark Rutte, die heil verwacht van de vaccinaties.

Op 28 april gaat de avondklok voor de bijl en mogen terrassen weer open tussen 12 en 18 uur, onder strikte voorwaarden. Er mogen maximum twee personen uit verschillende gezinnen samen aan een tafeltje zitten – in familieverband geldt geen drempel. Maar het maximum ligt op 50 terrasbezoekers. Er moet gereserveerd worden – al kan dat ook aan de deur. Het personeel moet de gezondheidstoestand van de klant ‘verifiëren’. Wie weggaat, laat zijn of haar gegevens achter. Als er schermen tussen de tafels staan, vervalt de regel van anderhalvemeter. Om 18 uur is de pret voorbij: ‘Daarmee schrap je de bitterbal en de maaltijd op het terras’, zei Rutte. ‘We kunnen nog niet samen eten.’

Ook de regeling voor thuisbezoek wordt versoepeld: in plaats van één mogen twee personen binnen. Niet-essentiële winkels mogen weer openen zonder afspraak met de klant, maar er blijven beperkingen gelden op het aantal bezoekers. Ten vroegste op 11 mei volgen verdere versoepelingen.