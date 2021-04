Proces wegens nazigroet in Fort van Breendonk

G. Verreycken, een berucht extreemrechts militant, staat vandaag in Mechelen terecht omdat hij in augustus 2019 een Hitlergroet bracht in het Fort van Breendonk. Verreycken moet zich verantwoorden wegens negationisme en inbreuken op de antiracismewet.

‘Wat Verreycken deed, was geen impulsieve bevlieging zoals hij zelf zegt, maar een doelbewuste provocatie’, zegt advocaat Jos Van der Velpen. ‘Hij en zijn vrienden wisten heel goed wat ze die dag in Breendonk kwamen doen.’

Van der Velpen treedt op voor de Liga voor de Mensenrechten en de nabestaanden van de politieke gevangenen van Breendonk. Hij is ook de auteur van het boek Breendonk, kroniek van een vergeten kamp.

Het Fort van Breendonk werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s gebruikt als doorvoerkamp voor joden, verzetsstrijders en dissidenten. Vanuit het Fort werden enkele duizenden mensen gedeporteerd naar de Duitse vernietigingskampen. Nu doet het dienst als herdenkingsplaats voor de vele slachtoffers van de oorlog.

G. Verreycken was er in augustus 2019 op bezoek met een delegatie van een tiental leden van Right Wing Resistance Vlaanderen, een extreemrechts groepje met wortels in Nieuw-Zeeland.

Het kan vreemd lijken dat een groep met nazisympathieën het Fort van Breendonk bezoekt, maar in de ogen van de leden was het dat niet. Het groepje liet zich fotograferen in de ‘Casinozaal’, een kamer in het fort waar de Duitse bezetters aten en feestten. Vandaag ziet de kamer er nog steeds uit zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog, met de authentieke Duitse adelaar boven op een hakenkruis en het motto van de SS, ‘Meine Ehre heisst Treue’. Op sommige leden van extreemrechts heeft die combinatie een onweerstaanbare aantrekkingskracht. De voorbije jaren poseerden al verschillende jonge neonazi’s in de zaal. Sommigen van hen deden ook de Hitlergroet en plaatsten hun pose achteraf op sociale media. Zo ook dus Verreycken.

Naziuniform

G. Verreycken is gepokt en gemazeld binnen extreemrechts. Hij is de zoon van Rob Verreycken, een voormalig Vlaams Parlementslid voor het Vlaams Blok. Rob is zelf de zoon van Wim Verreycken, oud-senator voor het Vlaams Blok. ‘Tijdens een huiszoeking bij Verreycken is onder andere een naziuniform gevonden’, zegt Van der Velpen. ‘Ook de anderen die hem vergezelden staan gekend bij het Ocad als rechts-extremisten. Maar alleen Verreycken staat terecht.’