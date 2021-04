China is koploper voor investeringen in hernieuwbare energie, maar die klimaatwinst gaat verloren door het stijgende steenkoolverbruik.

Nadat de wereldwijde CO 2 -uitstoot vorig jaar een historische daling heeft gemaakt, voorspelt het Internationaal Energieagentschap (IEA) dat hij in 2021 weer met 4,8 procent zal groeien. De economische heropleving na crisisjaar 2020 resulteert in een toename van 1.500 megaton CO 2 , staat in de jaarlijkse Global Energy Review van het IEA, die vandaag werd gepubliceerd. Alleen in 2010, toen de wereldeconomie herstelde van de financiële crisis, schoten de CO 2 -emissies nog sneller omhoog.

De analyse van het IEA is voorwaardelijk, en de economische heropleving hangt af van onder meer de snelheid waarmee vaccins worden toegediend, de mogelijke verspreiding van nieuwe covid-varianten en de effecten van stimulusmaatregelen die verschillende landen in de steigers hebben gezet. Maar ze ‘is een ernstige waarschuwing dat het economische herstel van de covidcrisis ­allesbehalve duurzaam is voor ons klimaat’, zei Fatih Birol, directeur van het IEA. Zonder snelle maat­regelen zal de situatie tegen 2022 ‘waarschijnlijk nog erger zijn’, aldus Birol.

Groeispurt

Nu al is duidelijk dat de vraag naar fossiele brandstoffen dit jaar opnieuw zal groeien. De uitstoot van geïndustrialiseerde landen zal weliswaar onder het pre-crisisniveau blijven, maar die winst wordt tenietgedaan door de groeispurt van ontwikkelingslanden. Vooral de stijgende vraag naar energie uit steenkool – voor het klimaat de meest schadelijke energiebron – in China stuwt de groei in CO 2 . De Aziatische reus is vandaag goed voor de helft van de wereldwijde vraag naar energie uit steenkool. Als het verbruik in China dit jaar opnieuw met 4 procent groeit, zoals het IEA voorspelt, zal steenkool er opnieuw een recordhoogte bereiken. ‘De toekomst van zowel de Chinese als globale vraag naar steenkool hangt af van het Chinese elektriciteitssysteem’, stelt het IEA.

Virtuele klimaattop

Ook vorig jaar was China al de enige grote economie die zijn verbruik van steenkool zag groeien. De hoop dat het steenkoolverbruik rond 2013-2014 had gepiekt – de zogenaamde ‘peak coal’– blijkt nu ijdel. Peking kondigde vorig jaar aan tegen 2060 klimaatneutraal zijn, en is de absolute koploper voor investeringen in nieuwe groene energie. Volgens de voorspelling van het IEA zal China dit jaar goed zijn voor liefst de helft van de groei in hernieuwbare elektriciteit. Maar de groene investeringen worden overschaduwd door de afhankelijkheid van steenkool.

Het IEA-rapport komt er net voordat de wereldleiders, op initiatief van de Amerikaanse president Joe Biden, een virtuele klimaattop organiseren.