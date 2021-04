Topclubs willen zich al terugtrekken uit veelbesproken Super League

De Engelse en Spaanse topclubs Chelsea FC, Manchester City, FC Barcelona en Atlético Madrid willen zich mogelijk al terugtrekken uit de controversiële Super League. Dat melden buitenlandse media. Ed Woodward, vicevoorzitter van Manchester United zou dan weer ontslag hebben genomen. De twaalf stichtende clubs zouden dinsdagavond al via Zoom samenzitten om te bespreken of ze nog doorgaan met het plan.

Nog voor middernacht is er een spoedvergadering van de twaalf clubs die twee dagen geleden de Super League oprichtten. Dat meldde de invloedrijke Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport dinsdagavond. De uitkomst van het overleg is, volgens de krant, ook al bekend. ‘Dit is het einde van het project.’ De vergadering zou om 23u30 plaatsvinden.

Met een aparte Super League willen twaalf topclubs een nieuwe halfgesloten miljardencompetitie oprichten. Die zou bestaan uit twintig clubs, waarvan vijftien oprichtende clubs die niet zouden kunnen degraderen. Een van die clubs zou Chelsea FC moeten zijn, maar Jacob Steinberg, correspondent die de Londense club volgt voor The Guardian, laat op Twitter weten dat Chelsea een communiqué voorbereidt waarin het zal melden uit de Super League te stappen.

Supporters van de Engelse topclub protesteerden dinsdagavond aan Stamford Bridge, het stadion van Chelsea, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Ze willen niet dat hun club in de Super League stapt. Chelsea zou nu toch beslist hebben om zich alsnog terug te trekken.

Ook Manchester City zou niet langer deel willen uitmaken van de Super League. Dat meldt The Sun. De club wil dat nieuws ‘om juridische redenen’ nog niet bevestigen, maar postte op Twitter al wel ‘de zaken af te handelen’. Kevin De Bruyne, sterspeler van City, postte op Twitter een bericht waarin hij het idee van een Super League lijkt af te wijzen.

FC Barcelona is de volgende club in het rijtje die laat weten nog niet zeker te zijn van deelname aan de Super League. Barça’s voorzitter Joan Laporta zei, volgens The Guardian, dat de deelname van Barcelona nog bevestigd moet worden door de socio’s van de club.

Er zijn ook berichten die stellen dat Atlético Madrid geen zin meer heeft in deelname aan de Super League. Ed Woodward, vicevoorzitter van Manchester United, zou dan weer ontslag hebben genomen na de felle reacties die volgden op de voorstelling van de Super League.