David Goffin in spaarmodus naar derde ronde in Barcelona

David Goffin (ATP 12) heeft dinsdag zijn eerste wedstrijd op het ATP-toernooi van Barcelona (gravel/1.565.480 euro) winnend afgesloten. Hij versloeg de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 78) in twee sets (6-2 en 6-4).

In de eerste set hield Herbert gelijke tred tot 2-2, nadien duwde Goffin het gaspedaal in: hij brak in twee opeenvolgende games door de opslag van de Fransman. Na 34 minuten tennissen stond er 6-2 op het scorebord. In de tweede set was er opnieuw de snelle (en enige) break, die volstond om met 6-4 de match binnen te halen na 1 uur en 12 minuten.

In de volgende ronde neemt Goffin het op tegen de winnaar van het treffen tussen de Rus Karen Khachanov (ATP 23) en de Brit Cameron Norrie (ATP 58). Zij komen dinsdagavond nog in actie.

Goffin is het achtste reekshoofd in Catalonië. Vorige week was de Luikenaar nog actief op het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo, gewonnen door de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5). Daar haalde hij knap de kwartfinale na zeges tegen onder meer Marin Cilic (ATP 44) en Alexander Zverev (ATP 6), maar moest hij de duimen leggen tegen de Brit Daniel Evans (ATP 26), die een ronde eerder ook nummer een van de wereld Novak Djokovic uit het toernooi kegelde in het prinsdom.